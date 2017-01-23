Резня на Нежинщине: поссорились соседи
В селе Буровка Нежинского района 21 января в 22:40 38-летний местный житель во время распития спиртных напитков на почве неприязненных отношений нанес ножевое ранение в область грудной клетки 52-летнему односельчанину. Об этом сообщил собственный источник. Выездом следственно-оперативной группы с сотрудником судебно-медицинской экспертизы по состоянию на 23:40 того же дня констатирована смерть потерпевшего. Предварительная причина смерти: одно проникающее ножевое ранение в область левой части грудной клетки с возможным поражением сердца. С места происшествия изъята одежда потерпевшего, чем, смывы вещества бурого цвета. Труп направлен в морг Нежинской центральной городской больницы для проведения вскрытия и установления причины смерти. 22 января в 2:45 работники полиции задержали подозреваемого в порядке ст. 208 УПК Украины. Последний дал правдивые показания. По данному факту возбуждено уголовное производство.