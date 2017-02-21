Ревизоры выявили налоговую аферу

despravda | 21.02.2017 | Новости | Комментариев нет

Управлением аудита ГУ ДФС в Черниговской области выявлен факт завышения предприятием расходов, указанных в декларации по налогу на прибыль. Об этом сообщили в ДФС Черниговской области. Между предприятием «Б» и физическим лицом-предпринимателем был заключен договор предоставления (посреднических) аутсортингових услуг. В подтверждение полученных услуг предприятие «Б» предоставило только договор, акты оказанных услуг и платежные поручения на частичную оплату за полученные услуги от предпринимателя. В ходе документальной внеплановой выездной проверки выявлены нарушения Налогового кодекса Украины, Закона Украины «О бухгалтерском учете и отчетности в Украине» и Положения о документальном обеспечении записей в бухгалтерском учете. Установлено, что акты оказанных услуг не соответствуют определению первичных документов для целей ведения налогового (бухгалтерского) учета. В то же время в ходе уголовного производства были получены дополнительные доказательства отсутствия содержания и фактических объемов полученных от физического лица-предпринимателя (посреднических) аутсортингових услуг. Предприятие «Б» путем включения в расходы сумм полученных услуг, которые фактически не предоставлялись физическим лицом-предпринимателем, действовало исключительно с целью минимизации налоговых обязательств по налогу на прибыль предприятия. По результатам проверки предприятию «Б» доначислен налог на прибыль на общую сумму 925,8 тыс. гривен.

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