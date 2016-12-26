Рецепт классического глинтвейна для релакса
В последний понедельник 2016 хочется не думать о работе, а уже окунуться в новогоднее настроение и отдыхать. Поэтому вечером советуем побаловать себя чашечкой ароматного глинтвейна по классическому рецепту и расслабиться: праздник уже совсем скоро!
Чтобы приготовить глинтвейн, тебе понадобится: красное сухое вино — 1 бутылка (750 мл) черный перец горошком — 5 шт. гвоздика — 3 шт. корица — 2 палочки Классический рецепт яблочного крамбль: анис в звездочках — 1 шт. кардамон — 1 щепотка или стручок апельсиновая цедра — 2 полоски молотый имбирь — 1 ч. л. лимонная цедра — 1 полоска розмарин — 1 веточка сахар — 70 г Готовим! Все пряности склады в кастрюльку и залей красным вином. На медленном огне, не доводя до кипения, вари вино со специями около часа. Только от поверхности начнет подниматься пар, накрой глинтвейн крышкой и выключи огонь. Глинтвейн должен настояться не менее 10-15 минут! Для сохранения тепла можешь укутать кастрюлю полотенцем! Уникальность этого напитка в том, что его практически невозможно испортить! Соотношение пряностей ты можешь выбрать абсолютно любое, на свой вкус.