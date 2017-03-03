Река Остер летом может остаться без воды
В Нежине возникла необходимость в ремонте гидротехнических сооружений, установленных на реке Остер. Сказалась их многолетняя эксплуатация. Кстати, один из 16 металлических затворов, установленных на городском пляже, нуждается в капитальном ремонте, остальные — планового. По словам Владимира Тарасенко, руководитель Нежинского городского управления водного хозяйства, которое обслуживает сооружения, вероятно, такая ситуация возникла из-за попадания в воды Остра соли, которую десятилетиями раструшивают по городским дорогам. Примечательно, что затвор, требует капитального ремонта, так съеден коррозией, как находился в морской воде. В некоторых местах в дыры конструкции даже человеческая рука пролазит. Владимир Тарасенко также пояснил, что в настоящее время в водном хозяйстве нет средств на восстановление затвора. Надежду человек возлагает на дополнительное финансирование. Сейчас нежинские руководители ищут способы решения этого вопроса. И если гидротехническое сооружение все-таки не восстановят, Остер на лето может остаться без воды. Ведь, согласно правилам, летом шлюзы должны быть закрытыми.