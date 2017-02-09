Реформа «скорой»: вместо врачей — парамедики, вместо выездов — консультации по телефону
В Министерстве здравоохранения в очередной раз подчеркивают, что работа «скорой» обходится государству очень дорого, обслуживание непрофильных вызовов — роскошь. Поэтому журналисты узнала об особенностях работы «скорой помощи» у директора Областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Игоря Даниленко.
По словам руководителя, никаких изменений в работе службы пока не произошло:
— Мы работаем в соответствии с постановлением Кабинета Министров №1119 от 21 ноября 2012 года. Обращение пациентов, звонят по телефону «103», распределяем на экстренные и неекстрени. К категории неекстрених относятся случаи, когда состояние пациента сопровождается: внезапным повышением температуры тела с кашлем, насморком, болью в горле головной болью, головокружением, слабостью; болью в пояснице, суставах (радикулит, остеохондроз, артрит, артроз и т.д.), повышением артериального давления, болевым синдромом у онкологических больных, алкогольным, наркотическим, токсическим абстинентным синдромом. Также неекстрени случаи те, которые обусловлены обострением хронических заболеваний у пациентов, находящихся под наблюдением семейного или участкового врача по поводу гипертонической болезни, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, хронического воспаления печени, желчного пузыря, кишечника, болезни почек, суставов и т.
По словам Игоря Даниленко, бригада «скорой» за не- экстренным обращением имеет доехать до больного в течение часа. Такая норма определена и для города, и для сельской местности. В период сезонного заболевания гриппом и ОРВИ время прибытия медиков может быть более часа, а то и больше.
— Экстренные обращения — когда пациент находится в тяжелом состоянии, сопровождающееся: обмороком, судорогами, внезапным расстройством дыхания, внезапной боли в области сердца, рвотой кровью, острой болью в животе, наружным кровотечением, признаками острых инфекционных заболеваний (не путать с ОРВИ), острыми психическими расстройствами, — объясняет директор. — Также в категории экстренных относятся случаи, обусловленные всеми видами травм: ранения, переломы, вывихи, ожоги, тяжелые ушибы, травмы головы. Поражение электрическим током, молнией, тепловыми ударами. Переохлаждение, асфиксия всех видов: утопление, попадание посторонних предметов в дыхательные пути. Повреждения различной этиологии во время чрезвычайных ситуаций: ДТП, аварийная производстве, стихийных бедствий. Отравления, укусы животных, змей, пауков и насекомых. Нарушение нормального течения беременности — преждевременные роды, кровотечение и т.
Как отметил Игорь Даниленко, диспетчер направляет к пациенту бригаду медиков сразу после обращения. Согласно нормативам карета должна прибыть на место вызова в городах — за 10 минут, в сельской местности — за 20. Учитывая неудовлетворительное состояние дорог, эпидемиологические ситуации, в «скорой» еще дополнительно 10 минут.
По словам директора Областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, один выезд кареты «скорой» стоит государственному бюджету 300-400 гривен, а иногда цена может быть слишком высокой, поскольку речь идет о потерянных жизнях. В Украине уже был прецедент, когда бригада «скорой» вместо того, чтобы спасать человека, который действительно имела неотложное состояние, тратила драгоценное время на обследование больного с признаками обычной простуды или ОРВИ.
— Украинцы должны понять, что традиция «когда-то кольнуло — вызываем« скорую »уже не актуальна. Экстренная помощь — это когда есть опасность для жизни. Остальные -компетенция оперативно-диспетчерской службы, семейных врачей, — говорит Игорь Даниленко. — Наши 98 бригад в течение суток обслуживают 800 вызовов, из них только 18-19 процентов пациентов нуждаются в госпитализации. То есть можно считать, что это и есть реальный процент экстренных обращений. Все остальные проблемы больных можно решить без «скорой», в ФАПах и поликлиниках.
— Есть высокая температура поводом для того, чтобы вызвать «скорую»?
— Лучше обратиться к семейному врачу, хотя и мы не отказываем людям в помощи. Пока такие обращения экстренная служба обслуживает.
— Пока? То есть вскоре карета не будет уезжать к ребенку с температурой?
— Дети — особая категория. Наша служба ни разу не отказала тем, у кого поднялась температура. И выезжать до тех пор, пока не реформируют семейную медицину и не заработает современный колл-центр. Для создания областной оперативно-диспетчерской службы нужно 8500000 гривен. Мы уже отремонтировали помещения, позаботились обо всех коммуникации …
Если человек осознает, она не вызовет экстренную медицинскую помощь ради того, чтобы, как говорится, перестраховаться. Потому что понимает, что это немалые государственные средства и драгоценное время медиков-спасателей.
— Профильное министерство в будущем комплектовать бригады парамедиками. Когда это произойдет и куда пойдут работать врачи службы экстренной медицины?
— Парамедик — это тот самый фельдшер. Таких специалистов будут готовить училища и колледжи. Врачи предлагают перевести в отделение экстренной медицинской помощи, создадут в больницах. В нашей службе сотня таких специалистов.
— Хватает карет «скорой», чтобы вовремя оказать жителям области экстренную медицинскую помощь?
— На всю Черниговскую где шестьдесят автомобилей нуждаются в замене.
— Об этом знают в министерстве?
— Да, этой информации Минздрава обладает. Такая же ситуация по изношенности автопарка экстренной службы во всех областях Украины.
— Специалистов вам хватает?
— На сто процентов.
— Есть дефицит медикаментов?
— В 2013-м эта проблема исчезла. Если раньше не было даже обезболивающих препаратов, а в районах достаточного количества горючего, то сейчас служба обеспечена всем необходимым. Но бригады работают с повышенной нагрузкой.
— Что нужно сделать, чтобы медики работали в нормальных условиях?
— Во-первых, заменить старые автомобили на современные. Во-вторых, следует разъяснять гражданам, что такое профильные вызовы. Конечно, и заработную плату нужно повышать. Сейчас фельдшер, который работает на «скорой», получает чуть более три тысячи.
— Когда парамедики заменят врачей?
— В Министерстве здравоохранения говорят, что это произойдет за три года, так как будущих
парамодикив нужно что научить и подготовить. А люди должны знать, что функция парамедика — довезти пациента в тяжелом состоянии в больницу, где ему предоставят полноценную помощь. Это европейская практика.
— Вы поддерживаете реформу экстренной медицинской службы?
— Переход на работу центральной оперативно-диспетчерской службы — поддерживаю. Обеспечение современными автомобилями — поддерживаю. Постоянное обучение медперсонала — поддерживаю. Различия в том, будет ли это фельдшер или парамедик — не вижу.
— А врачи? Как быть службе без опытных специалистов?
— Конечно, не хотелось бы их отпускать … Министерство обещает, что врачи будут работать во вновь отделениях экстренной медицинской помощи.
— В Германии, например, «скорая» приезжает только на экстренные обращения. Немцев даже консультируют по телефону, как сбить высокую температуру ребенку грудного возраста. Но в них — отличные дороги, у каждого есть собственное авто и нет проблемы, как добраться до больницы. А как быть нашим людям? Сельская глубинка, бездорожье и все такое …
— Наши диспетчеры также дают советы по телефону, какие лекарства лучше применить в том или ином случае. Но ментальность граждан такова: «А вы все равно приезжайте!». Вместо того, чтобы обратиться к педиатру или профильного врача, проще же «скорую» вызвать! Потому что не идти, ни ехать не надо.
— И не платить.
— Да. А о том, как добраться больному в поликлинику, то в городах работает такси.
Разумеется, государство на неэк-Стрень, то есть непрофильных, вызовах сэкономит, а вот некоторым больным придется самим подумать, как доехать до больницы. К тому же всем следует позаботиться, чтобы дома была аптечка, ведь все может случиться …