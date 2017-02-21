Разведывательно-ударный комплекс «Сокол»: новая разработка черниговских ученых
Черниговский завод радиоприборов успешно работает на украинском оборонную промышленность. Космическая составляющая, системы управления для легкой бронированной техники, разведывательные беспилотники — это далеко не вся продукция, которую выпускают предприятия. В частности, на заводе разработаны и серийно изготавливаются системы управления огнем «Трек» и «Тандем», используемых на украинском БТРах нового образца. В начале 2017 черниговские ученые представили новую совместную Украины-польской разработку — разведывательно-ударный комплекс «Сокол». Сейчас продолжаются его испытания. — Это сочетание нескольких разведывательно-ударных комплексов и аппаратуры внешней связи «Восток». В первом квартале планируем завершить испытания, надеемся, будет государственный заказ, — Анатолий Свириденко, генеральный директор ОАО «ЧеЗаРа». «Сокол» — универсальный комплекс. Он может круглосуточно осуществлять наблюдение, выявление, сопровождение и уничтожение техники и живой силы противника в радиусе десяти километров. Установить его можно на бронемашины «Казак» или «Варта». На черниговском заводе еще остается много незавершенных проектов, внедрять после ведомственных испытаний.