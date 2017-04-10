«Разбор полетов» в ОГА: в Чернигове решают, что делать с девушками-забияками
Главный полицейский Эдуард Алехин во время круглого стола сообщил, что девушки, которые избили подростка, получат реальное наказание. «Здесь сегодня прозвучали нотки помиловании и невинности. И я другого мнения. Виновные должны быть наказаны, возможно, не по максимуму, не самые жесткие, но реально, — сообщил Эдуард Алехин. Николай Кулеба взамен обвинил полицию в равнодушии. «Я не согласен с вами. Через несколько лет они отбудут наказание и вернутся в общество. Какими? — спросил Кулеба. — В городе все знают, где это все происходит. Знают даже, кто там собирается и когда. А где в это время полиция? Почему патруля там нет? Давайте не замалчивать. Количества правоохранителей не хватает, они просто не справляются с ситуацией ». Психологи, присутствовавшие на заседании круглого стола, сетуют, что в программе не заложено ни одного часа на психологические занятия. Психологи вынуждены работать на переменах.