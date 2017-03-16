Растения-почекуны: аварийные деревья не выдерживают чиновничьей бюрократии
Заросшие деревьями придомовые территории некому ухаживать. Деревья низко наклонили свои ветви. Аварийные тополя стоят чуть ли не в каждом дворе. Но почему коммунальщики не спешат их убирать. На последнем совещании с коммунальщиками мэр Владислав Атрошенко сделал замечание и попросил объяснить ему, кто же все-таки должен ухаживать за деревьями на придомовой территории: «Вот, например, во дворе по улице Пирогова висит ветка, — сообщил мэр. — Кто там отвечает за это? Я думаю, вы и сейчас поедете, она там еще будет ». Улица Пирогова — это территория КП «Новозаводская». А в этом районе больше всего аварийных деревьев, как и старых зданий, — сетуют коммунальщики. И спилить их не так просто, сообщил главный коммунальщик города Ярослав Куц: «За деревья на придомовой территории отвечают работники ЖЭКов, — рассказал руководитель управления ЖКХ городского совета. — Разрешение на спиливание нам предоставляет КП «Зеленстрой». После заключения их специалистов мы можем убрать аварийное дерево. Руководитель КП Роман Стариков объясняет, что инвентаризации аварийных деревьев в городе не проводили. Жалуется, что эта услуга слишком дорого стоить городскому бюджету, ведь в Чернигове более ста гектаров зеленых насаждений: «Парковые деревья и кусты находятся на балансе нашего предприятия. А вот за те растения, растущие во дворах многоэтажек, должны отвечать обслуживающие организации. В прошлом году мы привели в порядок более полутора тысяч деревьев и более двух сотен кустов. Это на нашей территории. Однако к нам с заявками часто обращаются работники ЖЭКов. Тогда вместе с инспектором Государственной экологической инспекции мы выезжаем на место, проводим обследование и составляем соответствующий акт. Затем эти документы передаются на рассмотрение депутатской комиссии, а затем еще и на сессию выносят ». После столь долгого путешествия аварийное дерево могут спилить. Но в основном случается, что старые деревья не выдерживают долгих бюрократических мытарств и просто падают. Часто на припаркованные под домами автомобили и, не дай Бог, на людей. На улице Толстого еще неаварийном черемуху спилили коммунальщики. Местные видели, что к дереву приезжала объекты. Место огородили предупредительной лентой, проводили какие-то работы. А потом спилили дерево и оставили кучи мусора. Пожалуй, эту работу осуществляли без соответствующих актов и разрешений. Теперь местным жителям придется пройти все бюрократические круги, чтобы опиленные ветви вывезли на свалку.