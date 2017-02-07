Рассмотрение апелляции скандального врача Екатерины Савосты перенесли
За халатность, которая привела к смерти новорожденного ребенка, Деснянский райсуд дал горе-медику 2 года тюрьмы, правда, с испытательным сроком. Судебно-медицинская экспертиза дала категорический вывод о непрофессиональных действий Екатерины Савосты, которая принимала роды у Яны Кулиды-Байдаковой в черниговском роддоме. Это стало прецедентом, ведь такие дела против горе-медиков разваливаются еще на этапе экспертиз, так и не попадая в суд. Поэтому наказать виновных врачей удается очень редко. Однако госпожа Савоста не согласна с решением Фемиды. Она подала апелляцию. 7 февраля по председательством судьи апелляционного суда Ивана Баглай состоялось заседание. Однако его перенесли на апрель-май, ибо адвокат госпожи Савосты, по мнению судей, не имел необходимых документов, чтобы представлять обвиняемую в суде.