Распрощайтесь с аллергией: методы борьбы с реакцией на цветение
В период цветения аллергетиков становятся или затворниками или активными искателями методов борьбы с дискомфортом от аллергии. С приходом тепла хочется как можно дольше находиться на улице, но когда наступает момент весеннего цветения аллергетиков замыкают себя дома и переживают этот не легкий момент сидя взаперти. Аллергетиков не позавидуешь, находится дома в момент цветения может не каждый, поэтому эти люди обеспечивают себя большим количеством бумажных салфеток и антигистаминными средствами. Как показывает статистика, практически каждый пятый человек на планете испытывает дискомфорт во время цветения. Есть несколько советов, чтобы облегчить аллергию в момент весеннего цветения. Для того, чтобы определить, от которого пыльцы у вас аллергия, необходимо записаться к иммунологу, который в ходе обследования сможет выписать необходимые средства от аллергии. В настоящее время существуют программы для смартфона, которые отслеживают начало периода цветения конкретного растения. Когда вы будете знать какое растение вызывает аллергию, как минимум вы будете редко ходить по тем маршрутам, где они цветут. Если вы все же решили стать отшельником и пережить момент цветения находясь дома, старайтесь не открывать окна. Одежда является переносчиком аллергенов-невидимок, поэтому после возвращения домой присылайте вещи сразу в стирку или уберите их в герметичный пакет к стирке. В ветреную погоду в период до 11.00 часов концентрация пыльцы в воздухе максимальна. Если есть такая возможность, то лучше к 11:00 не выходить из помещения. У кого сильные проявления аллергии на цветение лучше использовать одноразовые маски, солнечные очки, которые помогут защитить наиболее уязвимые органы. Снизить симптомы аллергии помогут некоторые продукты питания. Специалисты рекомендуют исключить из рациона яблоки, груши, фрукты с мелкими косточками, орехи, клубника, мед. Это продукты-раздражители, которые ухудшают ситуацию. Успокоить аллергию смогут кисломолочные продукты, куркума, зеленый чай. Чтобы слизистая носа была менее раздраженной, мажьте нос вазелином. Чтобы облегчить заложенность носа во время сна, необходимо поднять подушку повыше. Эфирные масла имеют свойство облегчить симптомы аллергии. Добавьте в увлажнитель воздуха несколько капель масла чайного дерева, масло розы, сандаловое, пачули, ладана и лаванды.