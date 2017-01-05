Распиаренная накопительная пенсионная система в Черниговской области, как и в остальных областях страны, не действует
Накопительную пенсионную систему в Украине планировали ввести с 1 января 2017 года. Об этом заявлял министр соцполитики Павел Розенко. Поскольку новый год уже наступил, решил поинтересоваться в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Черниговской области, действует уже эта инициатива. В управлении нам ответили, что накопительная система на сегодня еще не внедрена. И причины в Чернигове не знают, мол, только выполняют указания, которые поступают сверху. Сейчас пенсии на Черниговщине и во всех областях начисляют на основе традиционной солидарной системы, когда из работающих отчисляют часть дохода, благодаря чему поддерживают и обеспечивают пенсионеров. Эта система построена таким образом, что каждое следующее поколение удерживает каждое предыдущее. Зато накопительная система общеобязательного государственного пенсионного страхования базируется на принципах накопления средств застрахованных лиц в накопительном фонде или в соответствующих негосударственных пенсионных фондах — субъектах второго уровня системы пенсионного обеспечения и осуществления финансирования расходов на оплату договоров страхования пожизненных пенсий и единовременных выплат на условиях и в порядке, предусмотренных законом.