Ранний диагноз блокирует болезнь
На «круглом столе» в Запорожском областном клиническом онкодиспансере представитель департамента здравоохранения облгосадминистрации Вадим Мартаков привел страшную статистику: в прошлом году в области от рака умерли 3358 человек. Наибольшая смертность от заболеваний органов пищеварения (33%) и дыхания (22%), а основные ее причины — несвоевременное обращение к врачу и страх перед диагнозом.
Между тем в области действует разветвленная сеть профильных заведений — Запорожский и Мелитопольский онкодиспансеры, Бердянское онкоотделения, радиологическое отделение областного центра экстремальной медицины и скорой помощи, 31 онкологический и 21 смотровой кабинеты в составе поликлиник центральных райбольниц, центров первичной медико-санитарной помощи.
Медики отмечали, что рак — длительный многостадийный процесс. Известно, что до достижения опухолью легких,рака желудка или молочной железы размера 1-1,5 см проходит до 10 лет. Сейчас медицина способна излечить злокачественные опухоли почти всех локализаций, если их диагностирован на ранней стадии. Медицинские осмотры не реже чем раз в год позволяют это делать.
Последние три года в облонкодиспансере внедрены современные методы диагностики, которые расширили возможности лечения больных раком: трансуретральная резекция опухолей мочевого пузыря и предстательной железы, химиоэмболизация печени, внутриартериальная химиотерапия при раке молочной железы, иммуногистохимическое исследование операционного материала, резекция органов и тканей с помощью водноструменевого скальпеля тому подобное.