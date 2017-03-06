Раннее выращивание томатов- технология будущего
ХОТИТЕ иметь ранний урожай помидоров? Воспользуйтесь семенами ранних сортов, а высева на рассаду рассчитайте так, чтобы к ее высадки в грунт в конце третьей декады апреля — начале мая (на 15-20 дней раньше массовых сроков высадки) она имела «возраст» 60-65 дней. В таких растений уже сформирован 8-9 листочков, а еще лучше бы — цветущие первая кисть.
Грядку следует подготовить с осени — в хорошо освещенном и защищенном от ветров месте. Конечно, не обойтись без внесения перегноя — 5-10 кг на квадратный метр. Рекомендуется сочетать применение органических и минеральных удобрений: мочевины 10-15 г, суперфосфата 40-50 г, калийной соли или калимагнезии 20-25 г на такую же площадь.
Обязательно позаботьтесь о дополнительных приемы защиты от заморозков: укрытие растений индивидуальными средствами защиты, в том числе под спанбондом, бумажными колпаками, пластиковыми бутылками и т.д., можно прибегать и к дымление.
Помидоры обычно высаживают с междурядьями 70 см, а в ряду 40-45 см.
Рассаду заглубляют до первых листочков. Если она переросла, то сажают наклонно, чтобы над землей поднималась верхушка не более 20-25 см. Затем поливают и присыпают сухой землей. Очень хорошо замульчировать перегноем, компостом, скошенной травой. В дальнейшем лучше поливать под корень и не дождеванием, а по бороздам, которые присыпают сухой землей.
Кстати, сладкие помидоры получают без полива. Многие огородники ограничивается одним щедрым при посадке. При засухе помидоры менее чем другие культуры страдают от нее, а два-три рыхления почвы могут заменить один полив.
Многолетние наблюдения подтвердили, что подвязки растений к кольям, формирование в одно-два стебля является одним из главных приемов предотвращения заболеваний фитофторой. С этой же целью желательно постепенно удалять нижние листья так, чтобы между ним и грунтом был промежуток 20-25 см. Стебли должны быть сухие, хорошо освещенные, вокруг них свободно циркулировать воздух. Листья удаляют постепенно, в течение нескольких недель и только то, которое по внешнему виду отслужившего свой срок. Как только появятся первые признаки фитофтороза, нужно обрезать все поврежденные листья.