Раненый рецидивистом полицейский нуждается в помощи
Новость о том, что в Чернигове задержали опасного вооруженного рецидивиста облетела всю Украину. Во время штурма преступник, державший в страхе чуть ли не весь Чернигов и недавно выстрелил в охранника ломбарда, бросил в стражей порядка гранату. В результате взрыва серьезно пострадали трое полицейских. Самое банальное в этом то, что эти мужчины прошли войну на Донбассе, были на передовой, а ранения получили дома, выполняя свои полицейские обязанности, защищая нас с вами. Полицейский управления «КОРД», майор полиции получил телесные повреждения и с диагнозом «проникающие осколочные ранения брюшной полости с повреждением кишечника, брижживкы и печени» госпитализирован в реанимационное отделение Черниговской городской больницы № 2. полицейский «РПОП», старший сержант полиции получил телесные повреждения и с диагнозом «взрыво- осколочные ранения верхней трети левого бедра, нижней трети левой голени» госпитализирован в травматологическое отделение Черниговской городской больницы № 2. Полицейский управления «КОРД», младший лейтенант полиции получил телесные повреждения и с диагнозом «акустическая баротравма, закрытая черепно-мозговая травма »госпитализирован в неврологическое отделение. Один из правоохранителей получил очень серьезные ранения, ему сделали операции. Впрочем, состояние мужчины тяжелое. Его перевели в Киев в специализированный центр, где ежедневно на лечение уходит немалая сумма. Не будьте равнодушными — помогите выжить герою, который, рискуя жизнью, вместе со своими напарниками задержал опасного бандита. Номер карты «ПриватБанк» жены раненого милиционера, который нуждается в помощи. 4149 4978 7072 2875 — Петрухно Ирина Сергеевна.