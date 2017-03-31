Раненого майдановца назначено на должность советника председателя Черниговской ОГА
При содействии «Инициативной группы пострадавших и раненых на Майдане» и в результате плодотворного сотрудничества с местными властями председатель Черниговской ОГА Валерий Кулич назначил своим советником по вопросам социальной защиты лиц, пострадавших во время Революции Достоинства, тяжелораненого майдановцев, участника революции Достоинства, награжденного орденом «За мужество »III степени. Михаил Малец будет работать на общественных началах. Сейчас в Черниговской области насчитывается 14 человек, получили различные степени повреждений в результате участия в революции Достоинства. Все они требуют определенного уровня социальной защиты, возможности получения льгот и помощи от государства. Ведь именно эти герои положили свое здоровье для достижения целей революции. Вопрос общественной адаптации, надлежащего отношения к инвалидам Майдана, предоставление разного плана помощи — является приоритетной задачей власти на местах. Именно контроль выполнения этих действий, гарантированных государством, и является первоочередной задачей советника по вопросам социальной защиты лиц, пострадавших во время Революции Достоинства. «Сотрудничая с местными благотворительными организациями, общественными организациями, призванными на помощь участникам Майдана, и привлекая ко всем процессам местные власти, сделаем жизнь наших земляков, героев Майдана, лучшим. И не дадим забыть о тех, кто уже положил драгоценное — жизнь, Героев Небесной Сотни », — уверяет Михаил Малец.