Радисты с Носовки установили рекорд, стали лучшими в Украине и вторыми в мире
Украинский Контест Клуб (UCC) обнародовал рейтинговую таблицу радиоспортсменов Украины по 2015-2016 годы. Специалисты оценивали результаты почти ста самых популярных всеукраинских и международных соревнований, в которых приняло участие около тысячи украинских радиоспортсменов. Согласно этому рейтингу, радиостанция Носовского СЮТ заняла первое место в группе коллективных радиостанций Украины. Такое внимание к коллективной радиостанции Носовского СЮТ впервые. А началось все так: Заняв в предыдущем рейтинге четвертое место, СЮТивци поверили в себя и установили недосягаемую, как тогда казалось, цель — стать первыми. Правда, в это, кроме тренера Василия Кияницы, мало кто верил, потому что в Украине есть много коллективных радиостанций с существенно лучшим финансированием. Однако носовские радисты мобилизовались, постарались и установили рекорд Украины. Сейчас за плечами у них — сотни отработанных в эфире часов и более ста соревнований. Также радиостанция UR4RWW в соревнованиях «TOPS Activity Contest» заняла первое место в Украине и второе в мире, а в радиомарафоне «25 лет вместе» наши юные радисты стали первыми в Украине. Мечты стали реальностью благодаря главным «действующим лицам»: мастерам спорта Василий Кияницы, Сергей Микуле, кандидату в мастера спорта Геннадий Билобловському и лучшим из юных «звездочек» Алине Буцан и Карине Косиченко.