Радиоактивный туман окутал Чернигов
Недавно Чернигов, несмотря на высокие морозы, накрыл густой туман, который уже больше напоминал смог, поскольку отличался специфическим угарным запахом. Почему возникает это необычное зимой явление и скрытая в нем угроза, мы поинтересовались у черниговских синоптиков. «Как раз была такая ситуация, когда на земле произошло выхолаживания воздуха над поверхностью земли образовался слой теплого воздуха, и в связи с этим возник так называемый радиационный туман. Это просто название, ничего страшного в этом нет. Радиационное выхолаживания — такой срок в синоптици, это с радиацией никак не связано », — заведующий сектором метеопрогноза Черниговского центра гидрометеорологии Игорь Гльоза. Наличие дыма синоптики объяснили подорожанием энергоносителей. Ведь из-за этого люди начали отапливать свои дома альтернативными видами топлива. «Движения воздуха практически ни одного. Ветер очень слабый. Если кто-то где-то отапливает помещение дровами или углем, дым застаивается на месте. Вот и запах », — заведующий сектором метеопрогноза Черниговского центра гидрометеорологии Игорь Гльоза. Смога же, присущего крупным городам, Чернигову метеорологи пока не предсказывают.