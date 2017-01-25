Пятый троллейбус временно изменит маршрут
25.01.2017 | Новости | Комментариев нет|
С целью оптимизации троллейбусной сети города Чернигова в качестве эксперимента из 30 январю будет внесены изменения в схемы троллейбусного маршрута общего пользования № 5 «Подусовка — Химволокно». Об этом сообщили в управлении транспорта и связи городского совета. Маршрут сокращено до пр. Победы с таким путем прохождения г. / г Подусовка — ул. Гагарина — ул. Репкинская — ул. Любечская — ул. И. Мазепы — пр. Мира — пр. Победы — пр. Мира и далее по маршруту. Такое изменение приведет к уменьшению интервала движения троллейбусов с 23 минут до 12-ти, что положительно скажется на качестве обслуживания жителей Подусовки.