Пятница 13: что нельзя делать, и на что обратить внимание
Много кто считает число 13 — несчастливым, другие, наоборот, называют его своим талисманом. В любом случае, эта цифра не оставляет никого равнодушным. А когда наступает пятница 13 большинство людей, опасаясь ее страшного влияния, боятся даже из дома выйти. Так ли страшен этот день на самом деле?
В нынешнем году пятница 13 это день, когда многие жители стран СНГ будут праздновать Старый Новый год.
Конечно, этот праздник не такой популярный, как раньше, и даже вызывающий споры: стоит ли его вообще отмечать. Тем не менее, вечером после трудовой недели хочется немного волшебства, поэтому если кто-то ищет повод пригласить к себе домой гостей — можно торжественно встретить Новый год по старому календарю.
Но как же быть с суевериями, что в этот день стоит свести контакты с людьми к минимуму? Если вы все же хотите перестраховаться и не попасть под темное влияние пятницы 13-го, нужно просто не давать и не брать денег в долг.
Спрячьте все ваши материальные ценности в тайное место, чтобы никто из присутствующих на мероприятии не соблазнился забрать вашу вещь, особенно в том случае, когда к вам собирается идти большая компания с незнакомыми людьми, сообщает Вера Цветкова.
Также постарайтесь не рассказывать о своих сновидениях никому и избегайте в разговоре спорных тем о политике, семейных ценностях и видении жизни.
Что касается путешествия в другой город или страну – его лучше совершить на следующей неделе. Надо сказать, что эксперты не советуют даже садиться за руль в этот день.
Вряд ли кто-либо захочет узаконить отношения в пятницу 13-го, но если и есть среди читателей такие смельчаки, им стоит знать, что свадьба в этот период – вещь крайне нежелательная. Лучше всего в этот день заняться домашней уборкой, а также духовными практиками. Например, сходить в церковь и подумать о жизни в тишине.
По легендам — пятница 13 это день, когда члены могущественного Ордена Тамплиеров были арестованы и сожжены на костре за еретичество. Слухи гласят, что магистр Ордена в своих предсмертных муках проклял этот день, и каждый раз пятницу 13-го люди будут ощущать его негатив на себе.