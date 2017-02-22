Пять советов, как укрепить иммунитет
Неблагоприятная экология, нездоровый образ жизни, стрессы и другие неприятные факторы приводят к тому, что даже сильный иммунитет со временем становится более уязвимым.
Микробам, вирусам и бактериям, которые мы так тщательно выгоняем из своей жизни, ничего другого не остается, как мутировать, приспосабливаясь к новым условиям и новых лекарств. Поэтому, стоит лучше подумать о том, как повысить иммунитет.
Свой иммунитет можно и нужно поддерживать в хорошей форме. Для этого необходимо соблюдать ряд простых правил:
Чаще бывать на свежем воздухе, совершать прогулки в лесу или в парке. Конечно, в городе трудно найти место вдали от шумных автомобилей и грязных улиц, но если задаться целью, можно найти оазисы хорошей экологии.
Следить за своим рационом — свежие фрукты и овощи, а также каши должны постоянно присутствовать в меню. Также важно не переедать, уменьшить количество жирной, мучной и жареной пищи. Принимать пищу следует 3-5 раз в день, небольшими порциями, обязательно завтракая.
Заниматься физическими нагрузками. Начать можно с легкой утренней гимнастики, постепенно перемещаясь в сторону более интенсивных нагрузок. Прекрасно было бы приучить себя к утренних пробежек на свежем воздухе.
Враг всего нашего организма — это стресс. Поэтому необходимо стараться сохранять максимально позитивный настрой, больше думать о хорошем, чаще улыбаться. Психологи уверены, что оптимизм — лучшая профилактика любого заболевания!
Хороший сон. Постоянное недосыпание приводит к сбою работы организма в целом — поэтому стоит раньше вечером встать из-за телевизора или компьютера и вовремя лечь спать. Здоровый сон — залог не только хорошего самочувствия, но и хорошего настроения, продуктивной работы и более интересного и разнообразного отдыха.
Соблюдая эти нехитрые рекомендации, мы поможем полноценно выполнять свои функции не только иммунной системе, но и организма в целом. Также стоит подумать о том, как поддержать свой организм вспомогательными средствами — современный рынок предлагает множество витаминов и иммуностимулирующих препаратов. Перед началом приема витаминов, конечно же, проконсультироваться с врачом, сдать определенные анализы — это поможет подобрать комплекс именно тех витаминов, которые в данный момент не хватает организму для полноценной работы.
Стоит обратить внимание!
Многие укрепляет свой организм с помощью закаливания холодной водой, однако не стоит увлекаться такими радикальными методами — это большой стресс для организма, могут начаться различные воспалительные процессы. Более эффективным и щадящим решением станет контрастный душ. Он укрепляет не только иммунную систему, но и стенки сосудов, а также приучает нас как к низкой температуре, так и к ее перепадам, что чрезвычайно важно в холодное время года.
Чеснок и лук славятся своими целебными свойствами. Но, необходимо помнить, что большое количество этих продуктов в рационе может привести к раздражению желудочно-кишечного тракта. Кроме того, человек — существо социальное, а употребление большого количества «ароматных» продуктов, не способствует установлению успешной коммуникации между людьми.
Важно не «переборщить» с приемом любых витаминов — последствия их передозировки иногда гораздо страшнее недостатка того или иного витамина в организме.
Не стоит забывать регулярно посещать врачей, на ранних стадиях все болезни лечатся гораздо проще. Старайтесь максимально избегать стрессовых ситуаций, ну а если что-то неприятное уже произошло, отнеситесь к этому с юмором, помня о том, что все плохое обязательно закончится.
Для получения максимальной защиты от болезней стоит скомбинировать здоровый образ жизни и прием эффективных препаратов, укрепляющих иммунитет. В этом случае болезни и сопутствующая им проблема «как повысить иммунитет?» Обойдут вас стороной.