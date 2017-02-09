Пьяный контрактник убил военнослужащего
В Черниговский отдел полиции 23 января обратился 31-летний житель села Петровка Борзнянского района с просьбой установить местонахождение его брата, 35-летнего жителя города Чернигова, военнослужащего, из 15 января не выходит на связь и не ходит на службу. 8 февраля в дежурную часть Черниговского отдела полиции поступила информация о том, что во время проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции было установлено, что 26-летний ранее судимый черниговец проходит военную службу по контракту на должности механика ремонтного взвода. 17 января он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в лесополосе, недалеко железнодорожной станции села Вересоч Куликовского района, в ходе конфликта, возникшего на почве внезапно личных неприязненных отношений, умышленно нанес несколько ударов металлической арматурой в область головы пропавшему военнослужащему, чем причинил телесные повреждения, и оставил его на месте преступления. Выездом следственно-оперативной группы на указанное место был обнаружен труп, прикиданий ветвями с телесными повреждениями в области головы. Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины по подозрению в совершении умышленного убийства. Труп погибшего военнослужащего было направлено в морг города Чернигова для проведения вскрытия для установления причины смерти. По данному факту сотрудниками полиции открытое уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 УК Украины.