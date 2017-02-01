Пьяное приключение в бане: порезали мужчину
На днях под вечер в полицию поступило сообщение от жителя одного из пригородных сел, что у него дома во время драки сосед нанес ножевые ранения его тестю. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области. На месте происшествия следственно-оперативная группа Черниговского отделения полиции установила, что в ходе распития алкоголя в бане ранее судимый местный житель на почве внезапно возникших неприязненных отношений нанес телесные повреждения в виде проникающего ножевого ранения брюшной полости тестю заявителя. Раненого госпитализировали в реанимационное отделение Черниговской центральной районной больницы. Злоумышленник в содеянном сознался и дал правдивые показания, он задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение) — наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.