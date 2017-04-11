Пьяная девушка-водитель создала ДТП и скрылась с места происшествия
11.04.2017 | Новости | 2 комментария|
Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 10 апреля, вечером в центре Корюковки. Водитель на автомобиле «ВАЗ 2114» серого цвета спровоцировал аварию и после столкновения скрылся с места ДТП. Об этом стало известно из собственных источников. Сотрудники Корюковского отдела полиции нашли горе-водителя по следам утечки жидкости из бачка-омывателя, который повредился ударом. Водитель оказалась молодая девушка, она находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения.
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Andriykiev
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