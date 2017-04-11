Пьяная девушка-водитель создала ДТП и скрылась с места происшествия

despravda | 11.04.2017 | Новости | 2 комментария

Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 10 апреля, вечером в центре Корюковки. Водитель на автомобиле «ВАЗ 2114» серого цвета спровоцировал аварию и после столкновения скрылся с места ДТП. Об этом стало известно из собственных источников. Сотрудники Корюковского отдела полиции нашли горе-водителя по следам утечки жидкости из бачка-омывателя, который повредился ударом. Водитель оказалась молодая девушка, она находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Похожие записи

Об авторе

despravda

  • Andriykiev

    Учёный больной на голову. При Сталине археологи находили кроме черепков серебро и золото. А сейчас только черепки. Потому что ценные находки отправляются в коллекции инвесторов официальных раскопок, т.е. в частные руки. Короче, он хочет убрать конкурентов. и даже капканы на них ставит. У него всё нормально с головой?

  • Lex

    Сам в шоке. А если дети играться будут и в ловушку попадут, потом что? Потом будет рассказывать что он ничего не ставил. Голову надо отрезать ученому.