Путешествия пятилетнего мальчика: вышел выпустить кур и поехал по телефон
Полиция Новгорода-Северского передала родителям 5-летнего мальчика, который сам приехал из Путивльского района Сумской области. В Новгород-Северского отдела полиции ГУНП в Черниговской области позвонил водитель рейсового автобуса и сообщил, что обнаружил в салоне маленького мальчика всех. В селе Лоска полицейские сектора реагирования патрульной полиции забрали ребенка из автобуса и доставили в Новгород-Северского отдела полиции. Как выяснили правоохранители во время общения с маленьким путешественником, парень приехал в Чернигов из Путивльского района Сумской области. Малыш постоянно повторял, что он не потерялся, а просто ехал в магазин в Глухов (Сумская область), где хотел присмотреть себе сенсорный мобильный телефон. Но в Глухов мальчик почему-то не доехал, а вышел в Шостке и пересел на автобус до Новгорода-Северского. Далее он сел в автобус, направлявшийся в Чернигов, и только здесь на него обратили внимание взрослые. И это при том, что по словам ребенка, его родного села до трассы он шел пешком два километра полем, чтобы сесть на автобус, и его не могли не видеть взрослые. Когда полицейские уже забирали малого из автобуса, в Новгород-Северского отдела полиции поступило ориентирования на Сумщине пропал ребенок. Мама малыша сообщила, что он исчез около восьми утра — сказал, что пойдет выпустит кур из курятника, а сам ушел из дома. Находясь в отделе полиции, парень вел себя спокойно, не плакал. Полицейские его накормили и дали карандаши, чтобы он рисовал и писал буквы. Малыш периодически выходил на свежий воздух вместе с полицейскими. Вечером того же дня по мальчика приехали правоохранители из Путивля Сумской области и его отец. Тот даже расплакался, когда увидел сына. Все очень переживали, потому что близ села есть лес, река и даже болото, и кто знает, куда мог зайти ребенок. Мальчик пообещал папе, что больше никогда не уйдет из дома без разрешения. Попрощавшись с новгород-сиверскими полицейскими, мальчик со взрослыми поехал домой на Сумсщину.