Путешественник из Черниговщины снова пошел на край света с 400 гривнами в кармане
Путешественник с низковка Сновского района 36-летний Михаил Павлюк снова отправился в путешествие. Как известно, с предыдущего путешествия в родное село мужчина вернулся прошлой весной. Примечательно, что за четыре года странствий в его загранпаспорте почти не осталось места для виз. Поэтому первое дело, за которое он взялся дома, — переоформление паспорта. Известно, что Павлюк объездил много кран Юго-Восточной Азии. Но больше всего ему понравилось в Индонезии, где теплый климат, водопады, пещеры и вулканы. Именно туда он направился снова. Кстати, в прошлом году в Камбодже путешественник даже загремел в тюрьму за просроченную визу. В новое путешествие Михаил отправился с 400 гривнами в кармане. Кстати, столько же у него было, когда 16 ноября 2006 он отправился в свою первую поездку. Средства к существованию собирается зарабатывать, как и ранее — предоставлять услуги гида и искать клиентов для кафе и ресторанов.