Пустые снаряды «украшали» железнодорожный путь Чернигова

despravda | 07.03.2017 | Новости | Комментариев нет

Вечером 6 марта по полиции поступило сообщение от жителя областного центра, неподалеку железнодорожного пути лежат предметы, похожие на минометные мины времен Второй мировой войны. Об этом сообщает ГУ ЧП в Черниговской области. По указанному адресу немедленно прибыла следственно-оперативная группа полиции и эксперты-взрывотехники. Осмотрев место происшествия, специалисты идентифицировали металлические предметы как корпус артиллерийского осколочно-фугасного снаряда калибра 100 мм и корпус танкового кумулятивно-бронебойного снаряда калибра 125 мм. В обоих боеприпасах взрыватель и взрывчатое вещество отсутствовали. Эти предметы не являются взрывоопасными. Корпуса снарядов изъяты для дальнейшей утилизации. Сейчас полиция выясняет, как снаряды попали на территорию железной дороги.

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