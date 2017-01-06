Пункты обогрева в Чернигове: палатки в Березовой роще не будет
В связи с ожидаемым похолоданием отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций управления ЖКХ Черниговского городского совета определил список мест в областном центре, которые в морозы работать как стационарные пункты обогрева. Эти пункты обогрева предназначены прежде всего для оказания помощи социально незащищенным слоям населения и тем людям, которым по разным причинам грозит переохлаждение. В пунктах обогрева замерзшим предоставляется временный приют, предлагаются горячий чай и еда. Все пункты действуют круглосуточно. Адреса расположения стационарных пунктов обогрева в Чернигове: 1 — подразделения ДСНС в Черниговской области: — ул. Защитников Украины, 4; — Ул. Жабинского, 21; — Ул. Апрельская, 19; — Ул. Индустриальная; — Ул. Шевченко, 3 2 — городские больницы: — проспект Мира, 44; — Ул. 1-го Мая, 168; — Ул. 1-го Мая, 170 — Ул. Текстильщиков, 36 3 — станция скорой медицинской помощи — ул. Защитников Украины, 22 апреля — центр социальной адаптации и реинтеграции бездомных на 25-30 человек — ул. Святониколаевская, 33. Как пояснил начальник городского отдела по вопросам чрезвычайных ситуаций Григорий Годун, за сильных и продолжительных морозов город устанавливает еще один пункт обогрева — специальный большая палатка у Березовой рощи в районе ул. Пухова. В этой палатке круглосуточно дежурят работники ДСНС, там устраиваются электроснабжения и коммунальные удобства. Но это похолодание, мол, ожидается кратковременным, всего на 4 дня. Поэтому палатку на этот раз не устанавливать. Он остается в резерве и будет развернут этой зимой в начале длительного похолодания.