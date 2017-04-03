Псевдосоциальные работницы-гастролерши ограбили трех сиверянок
В последний день марта, представляясь работниками социальных служб, злоумышленницы опустошили тайники со сбережениями трех пенсионерок в разных уголках Черниговщины. 31 марта в одном из сел Козелецкого района две злоумышленницы, которые пришли в дом 81-летней пенсионерки и представились социальными работниками, не вызывали у старушки доверия. Незваные гости поняли, что хозяйка раскусила их, поэтому не стали ломать комедию, а дерзко ограбили пенсионерку. Грабительницы открыто завладели 33 тысячами хозяйки, а также отобрали у нее мобильный телефон, чтобы женщина не вызвала полицию. Сами же преступники вскочили в легковушку «Daewoo Sens» и скрылись. Об этом сообщили в секторе коммуникаций полиции Черниговской области. Сейчас полиция разыскивает «гастролеров», ориентированы все группы реагирования патрульной полиции, информация предоставлена соседним отделам и отделениям полиции области. Открыто уголовное производство по части 3 статьи 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж, соединенный с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или причинивший значительный ущерб потерпевшему) — наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет. В тот же день за помощью в полицию обратилась 93-летняя жительница областного центра. Старушка сообщила, что к ней в дверь позвонила смуглая девушка и попросила воды запить лекарство. Женщина не отказала в таком, казалось бы, невинном просьбе и пошла на кухню налить воды. Когда визитерки пошла, хозяйка заметила нарушен порядок вещей в квартире, а из тайника пропали сбережения — 23 000 гривен и 350 долларов США. Тоже 31 марта в Нежине пенсионерка 1929 года рождения стала жертвой двух самозванок, которые представились социальными работниками. Внезапные гости интересовались у старушки ее бытовыми проблемами, рассказывали о новых государственные программы поддержки пенсионеров и просто пытались всячески отвлекать внимание хозяйки. Когда же это им наконец удалось, злоумышленницы быстро убрались восвояси. Заподозрив неладное, женщина решила проверить тайник с деньгами. И не зря, потому что оттуда бесследно исчезло 67 000 гривен. В обоих случаях полиция открыла уголовные производства по части 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или причинившая значительный ущерб потерпевшему) — наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет. В связи с активизацией злоумышленников различных мастей полиция обращается к гражданам и призывает их быть бдительными и благоразумными. Помните, к лицам старшего возраста временщики применяют методы психологического давления, ударяя на жалость и сочувствие. Злоумышленники просятся в квартиру под видом работников коммунальных или социальных служб, чтобы якобы проверить газовый счетчик, батареи, условия проживания, иногда придумывают другой повод — перепеленать ребенка или напиться воды. Как следствие — из помещений исчезают драгоценности, деньги, ценные вещи. Не стесняйтесь проверить документы у неожиданных благотворителей, электриков или соцработников, позвоните в сельсовет или участковому офицеру полиции и сообщите о визитеров. В случае совершения беды как можно скорее сообщите полицию. Чем быстрее правоохранители получат информацию о преступлении, тем легче будет его раскрыть «по горячим следам».