Псевдоработников банка «развели» двух черниговцев
03.03.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Черниговский отдел полиции 1 марта обратился житель. Чернигова. Он сообщил, что неустановленный мужчина, представившись оператором «Сбербанка», под предлогом разблокирования банковской карты узнал реквизиты карты и завладел деньгами в сумме 4600 грн. Об этом сообщил собственный источник. В этот же день обратилась жительница. Чернигова и сообщила, что неустановленное лицо, представившись работником «Сбербанка», под предлогом разблокирования банковской карты, узнала реквизиты карты и завладела деньгами в сумме 4050 грн.