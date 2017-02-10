Псевдоработник банка снял у прилучанина с карточки 25 тысяч
10.02.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Прилуцкий отдела полиции 9 февраля обратился 47-летний житель города Прилуки и сообщил о том, что, когда он находился в городе Чернигове, ему позвонил неизвестный, представившись работником «Юникредитбанку», под предлогом помощи с кредитным лимитом мошенническим путем узнала реквизиты банковской карты и в дальнейшем завладела его деньгами в сумме 25 721 гривна. Об этом сообщил собственный источник. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. По данному факту сотрудниками полиции открытое уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.190 УК Украины.