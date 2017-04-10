Псевдобанкиры атакуют жителей Черниговщины
Представляясь персоналом банковских учреждений, мошенники узнают у доверчивых граждан реквизиты их счетов и успешно выманивают деньги. Все три мошенничества, совершенные в Чернигове 8 апреля, происходили по одной схеме — злоумышленник получал от потерпевшего банковские реквизиты карты, после чего снимал деньги со счета. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области. Так, жительнице Чернигова позвонил приятный мужской голос и сообщил, что в результате сбоя программы ошибочно заблокирован ее банковская карточка. Чтобы ее разблокировать необходимо назвать номер карты, срок действия и код. Послушная женщина выполнила все указания псевдо банкира и в результате со счета исчезли 8000 гривен. К другой черниговчанки злоумышленник звонил и по аналогичной схеме снял с ее карточки 3150 гривен. В третьем случае человек на сайте бесплатных объявлений разместил информацию о продаже генератора. Злоумышленник представился покупателем и якобы захотел купить агрегат, перечислив средства на банковскую карточку продавца. Мошенник выведал у пострадавшего не только номер карты, но и срок действия и код, после чего снял со счета жертвы 3600 гривен. Полиция напоминает гражданам, что информация о банковских реквизитах вашего счета является сугубо конфиденциальной, поэтому сообщать ее третьим лицам — это то же самое, что отдать ключи от квартиры первому встречному. Будьте осмотрительны и благоразумны. Информация о событиях внесена в Единый реестр досудебных расследований, по всем фактам возбуждены уголовные производства по части 1 статьи 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) — наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет. Продолжается досудебное расследование.