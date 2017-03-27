Проверить действительность разрешений на движение отныне можно онлайн
Проверить действительность разрешений на движение отдельных категорий транспортных средств теперь возможно онлайн. Об этом сообщили в Управлении безопасности дорожного движения ДПД Национальной полиции Украины. В частности, возможно убедиться, существует ли согласование маршрута движения транспортных средств во время перевозки опасных грузов или разрешение на участие в дорожном движении транспортных средств, весовые или габаритные параметры которых превышают нормативные. Такой сервис Нацполиция разработала в рамках постепенного перехода на электронный документооборот. Онлайн режим позволит значительно сократить время на проверку, быстро установить действительность документа, в случае, если его вид вызывает у инспектора подозрения относительно подделки. Кроме того, сами владельцы могут в любой момент проверить, действительно ли разрешение, им выдан, внесен в соответствующую базу. Воспользоваться предоставленной возможностью возможно нажав на баннер, размещенный на сайте Управления безопасности дорожного движения «Проверка разрешений на движение отдельных категорий транспортных средств» или по ссылке http://services.police.gov.ua/bdr/. Также проверку возможно перевести путем сканирования QR-кода, который размещен в левом верхнем углу разрешения.