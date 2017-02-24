Проскура возглавила Борзнянскую РГА
24.02.2017 | Новости | Комментариев нет|
Вера Проскура возглавила Борзнянскую районную государственную администрацию. 23 февраля соответствующее распоряжение о назначении размещено на сайте Президента Украины. Напомним, 53-летняя Вера Проскура победила в конкурсе на замещение вакантной должности. До назначения она возглавляла отдел градостроительства, архитектуры, строительства и ЖКХ Борзнянской райгосадминистрации. Официально к исполнению своих обязанностей Проскура вступит с 27 февраля с испытательным сроком в один месяц.