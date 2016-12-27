Пропавшая девушка-подросток ночевала у своего сверстника
Марина Перевера из Ветхого Белоуса, которая пропала 25 декабря после посещения ТРЦ Hollywood «нашлась» дома у своего знакомого-сверстника. Об этом сообщает svoboda.fm со ссылкой на представителя ГУНП в Черниговской области Сергея Брыля.
По его словам, одному из патрульных полицейских позвонил его знакомый и сообщил, что видел девушку, похожую по ориентировочными полиции, обнародованным в СМИ по улице Грибоедова. Туда выехали патрульные и сотрудники ювенальной полиции, девушку нашли 26 декабря около 22 часов на остановке по улице Грибоедова. Первый день после исчезновения она ночевала у подруги, потом перебралась к парню-сверстника и ночевала с ним и его родителями. Когда он увидел объявление о розыске, сказал Марине идти домой. Весь вечер девушка гуляла на улице, пока ее не нашли патрульные. Правоохранителям Марина стала жаловаться на конфликты в семье. Ранее в СМИ сообщалось, что девушка жаловалась на то, что родители не дают ей гулять допоздна. Пообщавшись с ее семьей, полицейские пришли к выводу, что родители у нее хорошие и любящие. А вот девушка уже не впервые бежала из дома. Полицейские провели с ней воспитательную беседу и взяли ее на контроль.