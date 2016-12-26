Пропала без вести 14-летняя девушка
26.12.2016 | Новости | Комментариев нет|
В Чернигове пропал без вести 14-летняя Марина Перевера. Девушка вышла из дома 24 декабря в 14:00 в ТРЦ НOLLYWOOD. Марина покинула ТРЦ с 18.00 до 19.00. Ее мобильный телефон выключен.
Приметы: на вид 13 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза светлого цвета, волосы прямые, длинные, темно-русого цвета. Была одета: темно-синяя куртка с коричневым замком, джинсы синего цвета, ботинки синего цвета из нубука. Особые приметы: на шее есть родинка. Девушка при себе имела рюкзак фиолетового цвета. Просьба ко всем кто владеет какой-либо информацией относительно места нахождения малолетней немедленно сообщать по телефонам: (04622) 3-15-19, 3-15-22 или «102».