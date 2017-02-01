Прокуроры «засадили» несовершеннолетнего вора на реальный срок
За апелляцией прокурора суд апелляционной инстанции 23 января отменил приговор Новозаводского районного суда г. Чернигова от 03.11.2016, которым несовершеннолетнего освобождены от отбывания наказания с испытанием за совершение преступлений, предусмотренных ч. З ст. 185, ч. 2 ст. 186 УК Украины. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Черниговской области Следует отметить, что ранее подросток уже дважды осуждался. В частности, приговором Новозаводского районного суда г.. Чернигова от 08.08.2016 за совершение краж (ч. Ч. 2, 3 ст. 185 УК Украины) и грабежей (ч. Ч. 1, 2 ст. 186 УК Украины) к наказанию в виде 4 годам лишения свободы с освобождением от его отбывания с испытанием сроком на 2 года. Однако во время судебного разбирательства уголовного производства несовершеннолетний совершил кражу чужого имущества и 3 грабежи в отношении своих сверстников, открыто похищая мобильные телефоны и денежные средства. За совершение указанных уголовных правонарушений приговором Новозаводского районного суда от 03.11.2016 осужден по ч. З ст. 185, ч. 2 ст. 186 УК Украины к 4 годам 4 месяцам лишения свободы и вновь освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком 2 года. Не соглашаясь с приговором суда, прокурором внесено апелляционную жалобу в связи с несоответствием назначенного наказания степени тяжести совершенного уголовного преступления и личности обвиняемого. По результатам рассмотрения суд апелляционной инстанции жалобу государственного обвинителя удовлетворил и отменил приговор суда первой инстанции, приняв новый, которым несовершеннолетнего приговорен к реальной мере наказания в виде лишения свободы сроком на 4 года.