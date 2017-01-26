Прокуроры требуют другого суда над мэром Мены
В Менском районном суде прошло подготовительное судебное заседание по делу о взяточничестве действующего мэра Мены Геннадия Примакова и депутата районного совета Валерия Гайдукевича. Еще в июле прошлого года обоих поймали при получении взятки в размере тысячи долларов за содействие в выделении земельного участка. В начале судебного заседания сторона обвинения — прокурор Дмитрий Розенко, подал ходатайство о рассмотрении дела другим судом. «Учитывая социальный статус обвиняемых, рассмотрение уголовного дела должно проводиться другим судом, за пределами города Мена», — прокурор отдела прокуратуры Черниговской области Дмитрий Розенко. Председательствующий судья ходатайство не удовлетворил. Прокурор в свою очередь подал ходатайство об отводе председательствующего, поэтому судья объявил о переносе судебного заседания на неопределенный срок.