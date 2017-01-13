Прокуроры расследуют невидимый ремонт исправительной колонии
Прокуратурой области в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по фактам растраты чужого имущества путем злоупотребления лицом своим служебным положением (ч. 2 ст. 191 УК Украины) и подделка официальных документов (ч. 1 ст. 366 УК Украины). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Черниговской области. Установлено, что в декабря 2016 года должностные лица Черниговской исправительной колонии № 44 заключили договора на выполнение текущего ремонта учреждения и подписали документы, которыми подтверждается выполнение работ, которые фактически не осуществлялись. В результате таких действий из Государственного бюджета Украины безосновательно перечислены средства в пользу подрядчика и причинен ущерб государственным интересам на сумму 40 тыс. Грн. Досудебное расследование уголовного производства осуществляется следственным отделом прокуратуры области. Сейчас в производстве проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на полное, всестороннее и объективное исследование всех обстоятельств уголовного правонарушения.