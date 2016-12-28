Прокуроры «потрясут» сновского застройщика
Одна строительная компания в 2014 году в Сновске построила объект недвижимости для обеспечения дальнейшей коммерческой деятельности предприятия общей стоимостью более 15 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Черниговской области. В то же время, несмотря на требования законодательства и неоднократные обращения городского совета, застройщик не заключил договор о долевом участии в развитии инфраструктуры города. Учитывая то, что органом местного самоуправления в пределах законодательства приняты меры к привлечению средств долевого участия, которые предпринимателем не уплачены, прокурор обратился в хозяйственный суд с иском о признании договора заключенным, что станет поводом для дальнейшего взыскания в бюджет почти 800 тыс. грн. Сейчас рассмотрение дела в суде продолжается. Справка: согласно ч. Ч. 2, 3 ст. 40 Закона Украины «О регулировании градостроительной деятельности» застройщик обязан принять участие в создании и развитии инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры населенного пункта, заключающийся в пересчете в соответствующий местный бюджет средств в процентах от стоимости строительства.