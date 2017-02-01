Прокуроры хотят от фермеров больше денег за аренду земли
В рамках Репкинского района с 2012 года двумя арендаторами физическими лицами используются земельные участки общей площадью 340 га стоимостью почти 4 млн грн с уплатой арендных платежей в пределах 1,2% от нормативной денежной оценки участка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Черниговской области то же время такие действия противоречат требованиям Налогового кодекса Украины, поскольку арендная плата за использование сельхозугодий не может быть меньше 3% от их нормативно-денежной оценки. Однако некоторыми арендаторами не внесен изменения в договоры и выплачиваются деньги за использование таких земель в значительно меньших размерах. Несмотря на обращения органов Госгеокадастра о приведении правоотношений в соответствие с законодательством об увеличении размера платы, ответчиками никаких мер не принято. Реагируя на нарушение законодательства, прокуратура обратилась с иском с требованием внести соответствующие изменения в заключенных сделок в судебном порядке.