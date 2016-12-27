Прокуроры будут судиться с поселковым советом
Прокуратура области обратилась с иском в суд об отмене решения сессии поселкового совета о предоставлении разрешения жене депутата этого же совета на разработку проекта землеустройства по передаче в собственность участка для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений ориентировочной площадью 0,15 га.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Черниговской области. Основанием для реализации прокурором представительских полномочий стало решение районного суда, вступившее в законную силу и согласно которому депутата признан виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч.ч. 1, 2 ст. 172-7 КУоАП (невыполнение обязанностей по предотвращению и урегулированию конфликта интересов при принятии решений). Вопреки требованиям закона депутат не сообщил сессию поселкового совета о наличии конфликта интересов, присутствовал на заседании и совместно с другими депутатами голосовал за принятие решения о разработке проекта землеустройства по заявлению жены. Сейчас рассмотрение дела в суде продолжается. Справка: согласно ст. 67 Закона Украины «О предотвращении коррупции» нормативно-правовые акты, решения, изданные (принятые) с нарушением требований настоящего закона, подлежат отмене органом или должностным лицом, уполномоченным принимать или отменять соответствующие акты, решения, или могут быть признаны незаконными в судебном порядке по заявлению заинтересованного физического лица, объединения граждан, юридического лица, прокурора, органа государственной власти, в частности Национального агентства, органа местного самоуправления.