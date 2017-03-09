Прокуратура обнаружила земельную сделку в Нежинском районе
Органы прокуратуры области постоянно принимают системные меры представительского характера, направленные на пресечение незаконного использования земель сельскохозяйственного назначения. Как установлено, Нежинской районной государственной администрацией с физическим лицом заключен 6 договоров аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью более 290 га, стоимостью 5300000 грн для ведения фермерского хозяйства. В то же время намерены использовать землю по целевому назначению арендатор не имел, поскольку в тот же день передал участки в субаренду другому субъекту хозяйствования, в котором он был учредителем. Учитывая нарушения процедуры получения земельного участка государственной формы собственности и с целью защиты интересов государства Нежинская местная прокуратура обратилась в суд с исками о признании недействительными договоров аренды и субаренды.