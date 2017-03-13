Профсоюзы выселяют: на Черниговщине «реанимировали» дело Пшонки
Помещение Черниговского Учебно-методического центра профсоюзов пытаются отобрать, а учебное заведение — выселить. Об этом сообщили в Федерации профсоюзных организаций Черниговской области. В феврале текущего года в адрес Учебно-методического центра (УМЦ) профсоюзов поступило заявление в Хозяйственный суд Черниговской области. Иск подан Фондом государственного имущества Украины, что просит суд выселить предприятие с занимаемой здания. Еще в 2011 году (во времена генерального прокурора Пшонки) прокуратура подала первый иск против Учебного центра. И, к сожалению, в 2015 году Высший хозяйственный суд Украины постановил признать право собственности на здание, которое использует НМЦ профсоюзов, за государством. Мотивировал он это решение неоднозначными и противоречивыми постановлениями Верховной Рады Украины, принятыми еще в начале 90-х. Профсоюзы не смирились с выводами отечественной фемиды и направили соответствующую жалобу в Европейский суд по правам человека. Однако могут пройти годы, пока эта Европейская организация примет свое решение. Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ), видимо, преследует какие-то совсем не государственные интересы, ведь уже сейчас хочет выбросить Учебный центр на улицу. При этом ФГИУ не объясняет, каким таким государственными потребностями вызвана необходимость освобождения Центром собственного здания. Воспринимаем эти действия как давление на профсоюзное движение и попытки уничтожить в зародыше процессы модернизации, омоложения и европеизации, что сейчас начались в профсоюзной среде. Учебный центр размещается в г. Чернигове по адресу: г. Чернигов, ул. Шевченко 105-А. Он в свое время построен за счет средств Украинского республиканского совета профсоюзов, средств областных профсоюзных организаций и даже благодаря усилиям членов профсоюзов. С момента ввода в эксплуатацию в декабре 1987 году и по настоящее время здание Центра, насчитывающая в своем составе учебные аудитории, актовый зал, гостиница, кафе, используется для нужд обучения профсоюзных кадров, оказание консультационной, юридической помощи людям труда, обучение по вопросам охраны труда и тому подобное. Ежедневно к специалистам Центра за помощью обращаются десятки людей, в т. Ч. За защитой своих нарушенных трудовых прав, за консультациями по поводу трудоустройства, оформления пенсий, социальных пособий и т. Действует постоянная телефонная «Горячая линия» по вопросам защиты трудовых прав работающих, услугами которой пользуются представители профсоюзов со всей Украины. Фактически — это единственный в Украине и уникальный в своем роде специализированный учебный комплекс, который имеет статус базового в системе Федерации профсоюзов Украины. Если намерения Фонда государственного имущества Украины реализуются, то Чернигов навсегда потеряет 42 рабочих места и уникальный коллектив специалистов; Ответственного налогоплательщика; Десятки учебных групп, приезжающих в наш город со всей Украины, стран Европы и СА, развивая таким образом туристический потенциал Чернигова; Уникальная площадка для всех сторон социального диалога в области (профсоюзов, работодателей и органов государственной власти); Лучший в Украине и известный в Европе профсоюзный учебный центр. Сейчас коллектив Центра начал юридическую работу и информационную кампанию по защите своего здания с привлечением профсоюзных организаций со всей Украины, международных партнеров, народных депутатов Украины, общественности.