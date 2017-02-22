Проезд в Чернигове таки подорожает
Реагируя на обращение перевозчиков о повышении цены проезда в общественном автотранспорте, городской совет проанализировала предоставленные ими расчеты. Результаты этого исследования прозвучали на заседании рабочей группы городского совета по вопросам реализации ценовой политики в жилищно-коммунальном хозяйстве и на городском пассажирском транспорте. Изучение и проверку расчетов осуществляло управление экономического развития Черниговского городского совета. По его заключению, предоставленных расчетов является целый ряд серьезных замечаний. Об этом сообщает пресс-служба Черниговского городского совета. Первая группа из них заключается в том, что в расходной части практически всех предоставленных расчетов не хватает подтверждений приведенных цифр. Кроме того, даже для одинаковых транспортных единиц расчеты имеют значительные расхождения в приведенных нормах расходов чего: топлива, масел, тех же аккумуляторных батарей и т. Вторая составляющая, которой не хватает в представленных расчетах тарифов — это объективные данные о пассажиропотоке. Они очень важны для расчетов тарифа, ведь надо четко понимать, на сколько делить расходы. Подтвердить тот пассажиропоток, которые перевозчики приводят в своих расчетах, невозможно. Поэтому экономическое управление для сравнения сделало свой, нормативный расчет на основании унифицированной расходной части и средних цен. Также за основу были взяты условные объемы перевозок с учетом количества сидячих мест в каждом автобусе и данных ЧТУ о средней продолжительности поездки 1 пассажира. В результате стоимость поездки вышла 4 гривен. Комментируя эти данные на заседании комиссии, ее председатель Александр Ломако тоже констатировал некачественности расчетов, предоставленных перевозчиками. Вместе с тем, он признал существование ряда очевидных причин, по которым их расходы объективно увеличились. Это рост цен и размера минимальной заработной платы. Объективным фактом является также и общая тенденция повышения цены на проезд во многих городах Украины. И самое главное — отметил он, — то, что по новым договорам черниговские перевозчики взяли на себя обязательства по обновлению автотранспорта, установление GPS-навигационных систем на всех машинах и тому подобное. Это важные и необходимые для города вещи. Но если GPS-оборудование сравнительно недорогое, то новые автобусы действительно очень ценными. А уже в этом году различными перевозчиками их должно быть приобретено в сумме 12 за следующий год — еще больше, и за 5 лет в Чернигове должен обновиться практически 100% автобусов на маршрутах. Поэтому, учитывая рост расходов, а также для подкрепления инвестиционных возможностей перевозчиков рабочая группа большинством голосов поддержала проект решения, которым исполнительному комитету городского совета предложено начать регуляторную процедуру для установления стоимости проезда в городском общественном автотранспорте на уровне 4 гривен. При этом стоимость проезда учащихся должно оставаться 1,75 грн. Стоимость проезда на «дачных» маршрутах в пределах города — тоже 4 грн. За пределами города, где городской совет уже не имеет права регулировать цену, она должна устанавливаться в соответствии с Постановлением Кабинета министров Украины №240 от 25 марта 2015 другими субъектами властных полномочий.