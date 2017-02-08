Проблемный маршрут «Чернигов-Унучки»: в ОГА разбирали транспортный нюанс
На очередном заседании координационного совета облгосадминистрации по вопросам организации пассажирских перевозок в области окончательно определили условия конкурса по перевозке пассажиров по маршруту Чернигов — Унучки. Заседание состоялось сегодня, 7 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Черниговской ОГА. От жителей сел Унучки, Табаевка и Рогощи Черниговского района поступило коллективное обращение с просьбой введения дополнительного круглогодичного рейса в обед три раза в неделю. Это требование внесут в новое соглашение, которое заключат с перевозчиком — победителем конкурсных торгов, которые состоятся в ближайшее время. Возможность обслуживания этого рейса к проведению тендера изучается. Также жители села Унучки озвучили требование изменить время отправления зимних и летних рейсов. Утренний круглогодичный — должен приходить на 10 минут раньше, а вечерний летний — на один час позже предварительно установлен. Перевозчик, который сегодня обеспечивает автосообщение областного центра по этим населенным пунктом, осуществлять утренний и вечерний рейс до проведения конкурса весной этого года.