«Призрак в доспехах» снова напомнил о себе
14.02.2017 | Социум | Комментариев нет|
Вышел новый трейлер фантастического фильма Призрак в доспехах/Ghost in the Shell.
Вышел новый трейлер фантастической ленты Призрак в доспехах. В основе фильма лежит известный комикс Масамунэ Сиро 1991 года, по мотивам которого в Японии было снято три полнометражных анимэ-фильма и телевизионный анимэ-сериал.
Главная роль в нем досталась голливудской актрисе Скарлетт Йоханссон, которая играет майора Мотоко Кусанаги, возглавляющего спецподразделение, чьим заданием является уничтожение опасных экстремистов и кибер-преступников. При этом сама она представляет собой гибрид человека и киборга.
В фильме также снялись Майкл Питт, Майкл Уинкотт, Жюльет Бинош и другие. Его премьера намечена на 31 марта.