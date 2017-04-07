Приметы и традиции Вербного воскресенья
Вербное воскресенье — это последний день перед Страстной неделей, когда у христиан самый строгий пост. В этот день верующие должны ограничивать себя не только в еде, но и в бытовых делах.
В Вербное воскресенье нельзя сажать в землю веточки прошлогодней ивы, женщинам нельзя шить, вязать, вышивать и вообще заниматься рукоделием. Кроме того, не следует выполнять домашнюю работу или заниматься огородом.
Но самое главное — в этот день надо подготовиться к Страстной недели — периода строгого поста, который завершится радостным праздником — Светлым Воскресением Христовым.
История Вербного воскресенья:
Традиции и приметы Вербного воскресенья на прямую связаны с историей этого праздника. Согласно Священному Писанию, после чудотворного воскрешения Иисусом Лазаря в Вифании, слух об этом обошел многие города. И когда Иисус Христос, предвидя свою скорую смерть, въехал в Иерусалим на осле, люди встречали его радостью, бросали под ноги пальмовые ветви как символ лечения и даже свою одежду для благословения. Позже, в наших широтах пальмовые ветви заменили на ивовые сохраняя символизм, так как иве приписывались целебные свойства.
Вербное воскресенье 2017: традиции и обычаи
Веточки пушистой вербы является главным символом Вербного воскресенья, их принято приносить в этот день в церковь и освящать, чтобы в дальнейшем они защищали дом и приносили благосостояние. Также веточками вербы христиане бьют друг друга, приговаривая «Не я бью — верба бьет!». Особенно эта традиция нравится детям, ведь они верят, что каждый удар Вербного веточки убережет от дурного глаза.
Так же, иве приписывают целебные свойства и освящены «котики» применяются для лечения лихорадки, бесплодия, болезней в домашнего скота, а мужчины носили их с собой для увеличения физической силы.
Освященная в церкви вербное веточка может защитить дом от молнии и пожара, а хозяев — от нищеты и других неприятностей. Хорошие хозяева, вернувшись с освященной вербой из церкви сначала сажали пару веточек у себя в огороде, и только потом несли ее домой к святых образов.
Приметы на Вербное воскресенье:
Если на Вербное воскресенье идет дождь -Стоит ждать хорошего урожая;
Ударишь по телу веточкой вербы — будет крепкое здоровье весь год;
Съесть «котик» освященной вербы — решится важное дело;
На Вербное воскресенье стоит подумать о дорогом человеке — она и придет в гости;
Посадишь комнатное растение на Вербное воскресенье — придется богатство в дом.