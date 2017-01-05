Приметы и обычаи на Рождество и Святки 2017
В РОЖДЕСТВО нельзя девушкам гадать;
И молод, и стар ступай на базар, покупай веселей, рублей не жалей;
К РОЖДЕСТВУ в горнице стелят праздничные половинки: на белом поле — голубые цветы;
Метель в канун РОЖДЕСТВА — будет раняя листва;
В РОЖДЕСТВО нельзя заниматься хозяйственными делами;
Если в первые дни рождественских праздников иней на деревьях — будет хороший урожай хлеба;
Если РОЖДЕСТВО теплое — весна холодная;
Во время обеда на РОЖДЕСТВО нельзя воду пить, кто не пьет, тому не захочется воды, когда ее негде взять;
С Рождественского сочельника солнце идет на лето, а зима — на мороз;
На СВЯТКИ много звезд на небе или часто идет снег и на деревьях много инея, — год будет урожайным;
Снег 7 января — к хорошему году;
День теплый — хлеб будет темный, густой;
Метель — пчелы хорошо роиться будут;
Небо звездисто — урожай на горох;
С РОЖДЕСТВА до КРЕЩЕНИЯ грех охотиться в лесу — с охотником может несчастье случиться;
Весь день 7 января принято ходить в гости и принимать гостей;
В РОЖДЕСТВО нельзя шить, иначе в семье кто-нибудь ослепнет.
В рождественский сочельник (6 января) — канун великого праздника Рождества — весь день постятся («до первой звезды») и готовят праздничную одежду. Считалось, что нельзя встречать Рождество в черном («приходить на пир в печальной одежде»).
В канун Рождества на Руси соблюдали обычай колядования. Парни и девушки собирались и ходили по домам, распевая песни-коляды и выпрашивая у хозяев угощение и деньги. Существовал даже специальный обряд, который соблюдался на «святой вечер» — сочельник. До появления первой звезды накрывают стол и начинается ужин — «вечеря». Обычно в этот день принято собираться всей семьей в родительском доме и встречать праздник Рождества.
Со «святого вечера» до 14 января хозяйки не выметают сор из избы, чтобы потом весь мусор, собранный в кучу, сжечь во дворе. В ночь на Рождество, по народному поверью, творятся всякие чудеса. Считается, что в эту ночь «отверзаются» небеса, все земные воды, источники, родники и колодцы наделяются волшебной целительной силой, а если в эту ночь кто-то загадает желание, оно должно обязательно сбыться. Существует обычай выходить в рождественскую полночь в поле и смотреть в небо: взорам людей, живущих праведной жизнью, открываются небесные высоты немыслимой красоты.
В рождественский сочельник во многих домах зажигают очаги, камины, а в огонь кладут деревянную колоду, предварительно обмазанную медом и посыпанную хлебными зернами. Огонь в очаге стараются поддерживать все Святки вплоть до старого Нового года. Вся семья собирается за столом, а если приглашают гостей, то загадывают об удачах и бедах на весь год, встречая первого гостя. Именно с ним связывают после все события, случающиеся в новом году. Поэтому на Рождество всегда старались приглашать только самых близких людей, которые могут принести счастье. К рождественскому столу пекут пирог с вложенной в него монеткой (или изюминкой, горошиной перца, орешком и т. д.). Хозяин дома делит пирог, и счастливым будет тот, кому достанется кусок с сюрпризом.
Святки на Руси всегда считались одним из самых веселых праздников. Всю неделю Святок люди старались прожить как-то особенно, отмечая каждый день своеобразными приметами и гаданиями. Особенно внимательно относились к снам, видениям и знамениям, которые приобретали на Святки особое значение. Считалось, что в сочельник, с 6 на 7 января, обычно снятся вещие сны, особенно при растущей луне, поэтому, для того чтобы запомнить сон, в изголовье кровати ставили свечу и клали сонник, чтобы утром немедленно заглянуть в него и разгадать приснившийся сон.
И все же главным обрядом, выполнявшимся на Святки, были знаменитые святочные гадания. В Болгарии существовал обычай святочных гаданий с колодцем. В полночь девушки собирались и в полном молчании зачерпывали из колодца ведро «немой» воды, обладавшей магической силой. Каждая девушка бросала в ведро горсть хлебных зерен, колечко или букетик со своей отметкой, а также другие предметы. Их вынимала маленькая девочка (незаинтересованная сторона) под пение обрядовых песен, содержание которых соотносилось с вытащенным предметом. Эти предметы после клали под подушку, чтобы увидеть во сне суженого.
Многие девушки на Святки выполняли нехитрый обряд привлечения жениха. Для этого нужно было взять печную заслонку, насыпать на нее хлебных зерен и накормить петуха. В этом обряде главное — привлечь петуха, символизировавшего мужское начало и, кроме ,того, олицетворявшего наступление солнечного дня (недаром считалось, что петушиный крик отпугивает нечистую силу). Зерна, которыми кормили петуха, являлись символом плодородия и достатка в доме.
Существовал также обычай святочного гадания с петухом. Для этого на полу рассыпались предварительно подсчитанные зерна, ровно в полночь приносили петуха (желательно черного) и отпускали его в комнату. По поведению петуха предсказывали будущее. Если он склевал все зерно, год будет удачным, а девушка, рассыпавшая зерно, выйдет замуж. Если петух склевал только несколько зерен, количество подсчитывали и выясняли, в какой день произойдет загаданное событие. Если петух вообще отказывался клевать, это предвещало неудачу. Вокруг петуха расставляли и другие предметы. Если петух во время гадания посмотрится в зеркало, жених будет красавцем и щеголем.