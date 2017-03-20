Прилуцкий горсовет призывает наказать виновных в разгоне блокады
Депутаты Прилуцкого городского совета 15 марта на 24-й внеочередной сессии седьмого созыва осудили применение силы против участников экономической блокады временно оккупированных территорий, состоявшейся 13 марта 2017 вблизи железнодорожной станции «Кривой Торец». Об этом на своей странице в Facebook сообщила Общественная организация «Участники АТО« ЩИТ ». «На внеочередной сессии депутаты таки поддержали наше обращение по поводу позорных и противозаконных действий представителей высших эшелонов власти и силовых структур на редуты Блокировка в Донецкой области», — говорится в заметке. Кроме того, своим решением депутаты требуют освободить должностных лиц Министерства внутренних дел, Национальной полиции, СБУ, виновных в противоправных действиях в отношении участников блокады. А также призывают принять меры для освобождения всех военнослужащих. Как известно, в тот же день на внеочередной сессии Черниговского городского совета седьмого созыва 30 голосами депутаты приняли обращение к Президенту Украины, Верховной Рады Украины и Кабинета Министров Украины относительно ситуации с торговой блокадой. Однако, этот текст обращения более нейтральный.