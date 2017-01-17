Прилучане привезли серебро из Кубка Украины
17.01.2017 | Спорт | Комментариев нет|
В начале 2017 в Ивано-Франковской области проходили соревнования на Кубок Украины по футзалу среди юношей 2009 года рождения. В соревнованиях также приняли участие юные футболисты из Прилук. Всего за чемпионский титул соревновались семь команд. Кроме прилучан и местных команд, были представители Киева, Ильичевска, Христиновки (Черкасская обл.) И Ивано-Франковска. Соревнования оказались напряженными, ведь каждая из команд прилагала максимум усилий к успеху. Прилуцкие футболисты выступили достойно, обыграв четырех соперников и завершив один матч вничью. Уступили только чемпионам — команде из Христиновки. В итоге наши юные земляки завоевали второе место.